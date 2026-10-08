Самая сильная за полтора месяца: Учёные изучают опасную вспышку на Солнце

Солнце впервые с конца августа выдало настолько мощную вспышку, достигшую уровня M6.7. О новом событии сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Солнце зафиксировали сильнейшую с конца августа вспышку класса M6.7. Фото © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Взрыв произошёл сравнительно близко к центру солнечного диска, поэтому его последствия могут затронуть Землю. Однако на первых полученных кадрах учёные не заметили ни ударных волн, ни признаков движения вещества в сторону нашей планеты. Более точную оценку специалисты дадут после дальнейшего изучения снимков.

Последний раз событие большей силы регистрировали 25 августа, когда показатель достиг M6.9. Для определения мощности подобных явлений используют интенсивность рентгеновского излучения. Всего существует пять классов: A, B, C, M и X.

Солнечная активность может вызывать магнитные бури, способные нарушать работу энергосистем. При сильных геомагнитных возмущениях также возникают перебои с коротковолновой связью и навигацией, а в промышленных сетях возможны скачки напряжения. Кроме того, такие явления влияют на пути миграции птиц и животных.

Ещё одним последствием становится расширение территории, на которой можно наблюдать полярные сияния. При этом однозначного ответа на вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье людей пока нет. Приведёт ли нынешняя вспышка к подобным эффектам, специалисты ещё выясняют.

Ранее Life.ru сообщал о двух сильных вспышках класса M, произошедших 6 октября. Одна из них достигла уровня M1.8 и продолжалась 26 минут. Максимум зарегистрировали в 11:05 по московскому времени. Ещё раньше, вечером 5 октября, астрономы зафиксировали событие мощностью M1.0. Его пик пришёлся на 21:48. При этом весь сентябрь выдался относительно спокойным: за месяц произошло всего три вспышки категории M против 12 в августе и 56 в июле.