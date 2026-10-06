На Солнце произошла вторая за день сильная вспышка класса M

На Солнце зафиксировали вторую за 6 октября вспышку предпоследнего по мощности класса M. Новое событие достигло уровня M1.8, сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышка произошла в 11:05 по московскому времени в группе солнечных пятен 4549. Она продолжалась 26 минут.

Солнечные вспышки разделяют по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. При переходе к каждому следующему классу интенсивность увеличивается в десять раз.

Такие события иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если облако вещества направляется к Земле и достигает её магнитосферы, оно способно вызвать геомагнитные возмущения и магнитные бури.

Ранее Life.ru сообщал о сильной вспышке M1.0, начавшейся вечером 5 октября. Её максимум пришёлся на 21:48 мск. Кроме того, Life.ru публиковал прогноз геомагнитной обстановки на 5–7 октября. По расчётам специалистов, после возмущений в начале недели активность магнитосферы должна постепенно снижаться.