Луна закроет Плеяды, а Марс спрячется: Названы главные астрономические события октября

Главным событием октября для наблюдателей станет 28-е число. В этот день Луна пройдёт по северной части скопления Плеяды. Яркий диск спутника закроет часть звёзд, поэтому невооружённым глазом явление не увидеть — понадобится хотя бы бинокль. Наблюдать можно будет в Европейской части России.

Затем наступит очередь метеоров. 9 октября ожидается максимум Драконид, 10 октября — Южных Таурид, а 21 октября — Орионид, которые могут давать около 20 метеоров в час. Дракониды способны преподносить сюрпризы: их активность заранее точно не гарантируется.

Луна также сблизится с яркими объектами. 7 октября она пройдёт рядом с Регулом, 12 октября — возле Венеры и Меркурия, а 24 октября — около Сатурна.

«Октябрь богат на сближения Луны с яркими объектами», — отметил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

С 19 по 28 октября над Европейской частью России наступит период утренней видимости МКС. Лучшим станет пролёт 26 октября: в Москве станция поднимется до 40 градусов над горизонтом.

Для владельцев телескопов найдутся более сложные цели. 23 октября астероид Геба пройдёт рядом со звездой HIP 47508 в созвездии Льва, а комета 10P/Темпель окажется у Фомальгаута. Оба объекта тусклые и требуют оптики.

Любители биноклей смогут увидеть взаимные покрытия спутников Юпитера. 28 октября Ганимед закроет Ио на 93%, а 29 октября Каллисто затмится Ганимедом. Кроме того, 11 октября Марс пройдет на фоне скопления М44 «Ясли» в созвездии Рака.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные впервые поймали радиосигнал непосредственно от экзопланеты. Исследователи зафиксировали быстрые повторяющиеся всплески с высокой круговой поляризацией, а также постоянное радиоизлучение на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц.