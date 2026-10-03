Семь сестёр исчезнут за Луной: Названа дата необычного космического шоу

Луна 28 октября пройдёт перед Плеядами и на время закроет часть звёзд знаменитого скопления от земных наблюдателей. Такие покрытия происходят регулярно, однако встреча сразу с целой группой ярких светил выглядит особенно эффектно. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказал старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников.

Спутник Земли постоянно перемещается на фоне далёких объектов, поэтому время от времени звёзды оказываются за его диском. Сейчас траектория сложилась так, что подобное происходит с Плеядами при каждом лунном обороте.

«Сейчас так орбита Луны расположена, что на каждом обороте она проходит перед звездным скоплением Плеяды. 30 сентября уже случилось, следующее будет 28 октября», — рассказал Угольников.

Плеяды — хорошо заметное рассеянное скопление в созвездии Тельца. Во время покрытия лунный диск будет последовательно скрывать отдельные его звёзды, создавая впечатление, будто они исчезают с неба.

При этом само событие не относится к исключительно редким: подобные покрытия повторяются из-за взаимного положения Луны и звёздного фона.

Ранее Life.ru рассказывал о глубоком частичном лунном затмении 28 августа 2026 года, во время которого земная тень должна была закрыть около 96% диска спутника.