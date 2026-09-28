Starship отправился в первый полёт вокруг Земли перед миссиями к Луне и Марсу

Космический корабль Starship компании SpaceX, создаваемый для пилотируемых полётов на Луну и Марс, впервые отправился в полноценный орбитальный испытательный полёт вокруг Земли. Трансляцию запуска ведёт компания-разработчик.

Видео © SpaceX

Старт корабля вместе с тяжёлой ракетой-носителем Super Heavy состоялся с площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Запуск прошёл в 12:48 по местному времени (15:48 мск).

Во время миссии Starship должен подняться примерно на высоту 275 километров и выполнить около шести оборотов вокруг планеты. Кроме того, корабль выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink. Ожидается, что полёт продлится около 10 часов. После завершения орбитального этапа аппарат должен совершить мягкое приводнение в Тихом океане к западу от Чили. Ракета-носитель Super Heavy после отделения корабля также должна приводниться — в акватории Мексиканского залива.

В SpaceX отметили, что этот запуск должен стать первым, в рамках которого Starship выйдет на околоземную орбиту. Предыдущие испытания проходили по суборбитальным траекториям.

«Выход на орбиту откроет путь к следующему этапу разработки Starship — созданию системы, пригодной для полноценного и быстрого повторного использования», — заявили в компании.

Система Starship и Super Heavy имеет высоту более 120 метров и считается самой высокой ракетой из когда-либо созданных. Носитель Super Heavy также значительно превосходит по мощности ракету NASA Space Launch System, разработанную для лунной программы. Ракета уже запускалась в тестовый суборбитальный полёт 13 раз, из которых восемь были успешными, а последний успешный полёт состоялся в конце июля.