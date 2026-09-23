Не пришельцы, но сенсация: учёные впервые услышали радио прямо от экзопланеты

Астрономы впервые зафиксировали радиоизлучение, которое удалось однозначно связать непосредственно с планетой за пределами Солнечной системы, а не с её звездой. Об этом говорится в препринте международной группы исследователей, опубликованном на arXiv и посвящённом наблюдениям за экзопланетой β Pictoris b.

β Pictoris b представляет собой молодой газовый гигант примерно в 13 раз массивнее Юпитера и находится примерно в 64 световых годах от Земли. Сигнал удалось обнаружить с помощью массива радиотелескопов MeerKAT в Южной Африке.

Исследователи зафиксировали быстрые повторяющиеся всплески с высокой круговой поляризацией, а также постоянное радиоизлучение на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц. Учёные пришли к выводу, что речь идёт об авроральном излучении, возникающем в магнитосфере планеты.

То есть сигнал не является предполагаемым посланием внеземной цивилизации. Его связывают с естественным процессом, похожим на тот, который сопровождает полярные сияния у планет Солнечной системы.

Открытие позволило исследователям впервые напрямую оценить силу магнитного поля экзопланеты. По их расчётам, в области возникновения радиоизлучения она составляет не менее 1,25 килогаусса. Такие наблюдения могут дать астрономам новый способ изучения магнитосфер далёких миров, которые влияют в том числе на взаимодействие атмосферы со звёздным ветром.

При этом результаты пока предварительные. Работа была размещена на arXiv 15 сентября и ещё не прошла научное рецензирование.

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