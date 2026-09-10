NASA изучает загадочные отверстия на Марсе, снятые Curiosity у горы Шарп

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе необычные широкие и неглубокие отверстия в грунте. Учёные пока не смогли установить, как они появились. Загадочные углубления аппарат заметил в районе Valle Grande у подножия горы Шарп в кратере Гейл.

Curiosity исследует Марс уже 14 лет. За это время марсоход изучил разные участки кратера Гейл и передал на Землю большое количество снимков и данных о местных породах. Однако новые отверстия отличаются от многих других углублений, которые встречаются на поверхности планеты.

Небольшие полости в марсианских породах обычно удаётся объяснить особенностями эрозии. Более твёрдые камни или минеральные образования дольше сохраняются внутри менее устойчивой породы. Со временем окружающий материал разрушается, а после исчезновения твёрдого участка на его месте остаётся углубление.

С новой находкой всё сложнее. Отверстия выглядят широкими и при этом неглубокими. Рядом с ними учёные не заметили камней или минеральных образований, которые могли бы заполнить эти участки и затем исчезнуть. Поэтому специалисты решили изучить необычные структуры подробнее, пишет Daily Mail

Камера Mars Hand Lens Imager сфотографировала отверстия с близкого расстояния. Mastcam также сделала серию перекрывающихся стереоснимков окружающей поверхности. Эти изображения позволят создать трёхмерные модели и точнее определить форму и глубину углублений.

Марсоход продолжает изучать более высокие слои горы Шарп. Исследователи рассчитывают по составу и строению пород восстановить историю изменений окружающей среды на древнем Марсе. Необычные отверстия стали одной из новых загадок на пути Curiosity. Учёные продолжают анализировать полученные снимки и данные, чтобы определить причину их появления.

Ранее на снимке поверхности Марса заметили тёмный силуэт, похожий на медузу с тонкими «ногами». Необычную фигуру запечатлела камера NASA 20 августа 2023 года, когда марсоход Curiosity исследовал кратер Гейла. Загадочный объект оказался вдалеке, в левой части панорамы.