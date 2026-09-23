Планета на кончике пера: как 180 лет назад нашли Нептун, из-за которого разругались Англия с Францией Оглавление Подлый сосед мешал движению Урана Два математика искали одну планету, не зная друг о друге Сила математики: как учёные нашли Нептун всего за час Галилей видел Нептун за 233 года до открытия — почему он прошёл мимо? Действительно ли расчёты попали точно в цель? Что учёные узнали о Нептуне после его открытия Целая планета веками пряталась у всех на глазах, пока математик не указал астрономам крошечную точку в небе. На поиски ушло меньше часа. К 180-летию открытия Нептуна Life.ru рассказывает, как расчёт заставил телескоп увидеть невозможное и столкнул Францию с Англией. 180 лет Нептуну: как учёные нашли целую планету кончиком карандаша меньше, чем за час. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ночь с 23 на 24 сентября 1846 года сотрудник Берлинской обсерватории Иоганн Галле навёл телескоп на участок неба, который указал ему французский математик Урбен Леверье. Рядом находился молодой астроном Генрих д’Арре, сверявший увиденное со звёздной картой. Среди привычных точек они заметили одну лишнюю. Менее чем за час они нашли предполагаемую планету. Так Нептун стал первым миром, который люди сначала открыли при помощи формул и лишь потом увидели. Однако за красивой фразой о планете, найденной «на кончике пера», скрываются странности в движении Урана, гонка двух математиков, проигнорированные письма и спор между Францией и Англией.

Подлый сосед мешал движению Урана

Уран и Нептун: как странное движение одной планеты раскрыло существование другой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До конца XVIII века человечество знало только планеты, которые можно разглядеть невооружённым глазом. Всё изменилось в 1781 году, когда Уильям Гершель обнаружил Уран. Астрономы принялись вычислять его орбиту, но вскоре заметили неприятную деталь: планета появлялась не совсем там, где должна была находиться по расчётам.

В 1821 году французский астроном Алексис Бувар составил подробные таблицы движения Урана. Предсказания, основанные на законах Ньютона и известных воздействиях других планет, продолжали расходиться с наблюдениями. Иногда планета словно забегала вперёд, а затем начинала отставать. Объяснений было несколько. Ошибаться могли старые наблюдения, расчёты или даже принятые законы движения. Но существовала и более захватывающая версия: за Ураном скрывается ещё одна крупная планета, чьё притяжение незаметно тянет его в свою сторону.

Обычно астроном видит объект и по его движению вычисляет орбиту. Здесь требовалось сделать всё наоборот: по едва заметным отклонениям одной планеты определить массу, орбиту и положение другой, которую никто даже не мог уверенно показать в телескоп.

Два математика искали одну планету, не зная друг о друге

Урбен Леверье и Джон Кауч Адамс: кто на самом деле первым вычислил положение Нептуна. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За расчёты независимо взялись двое. Во Франции загадкой Урана занимался Урбен Леверье, специалист по небесной механике. В Англии к похожему решению пришёл молодой математик Джон Кауч Адамс. Последний начал работу раньше и к 1845 году получил предполагаемые координаты неизвестной планеты. Однако его результаты не превратились в полноценную поисковую кампанию. Директор Кембриджской обсерватории Джеймс Челлис отнёсся к ним без должной решительности, а королевский астроном Джордж Эйри запросил у Адамса дополнительные пояснения. Ответа не последовало, а расчёты оставались в письмах и рукописях, пока драгоценное время уходило.

Леверье действовал иначе. Он последовательно публиковал работу, уточнял положение предполагаемой планеты и 31 августа 1846 года представил окончательный прогноз Французской академии наук. Но в Париже желающих немедленно проверять его выводы не нашлось. Тогда математик написал Иоганну Галле в Берлинскую обсерваторию и попросил посмотреть в рассчитанную точку. Письмо пришло 23 сентября. В тот же вечер Галле получил разрешение использовать телескоп и вместе с молодым математиком д’Арре начал поиски. Предполагаемая планета находилась менее чем в одном градусе от места, указанного Леверье. Для сравнения: видимый диаметр полной Луны составляет примерно половину градуса. Учёный будто указал пальцем на крошечный участок огромного неба и оказался прав.

Сила математики: как учёные нашли Нептун всего за час

Открытие Нептуна в 1846 году: почему астрономам понадобилось меньше часа на поиски планеты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одного взгляда в телескоп было недостаточно, так как в окуляре Нептун выглядел слабой светящейся точкой и почти не отличался от звезды. Решение предложил д’Арре. Он стал сравнивать участок неба с недавно составленной подробной картой. Если какая-то точка присутствовала в телескопе, но отсутствовала на карте, она могла оказаться искомой планетой. Такой объект нашёлся почти сразу. Наблюдения следующей ночью показали его смещение относительно звёзд, и сомнения исчезли. Расчёт, начавшийся с небольших капризов Урана, привёл к открытию восьмой планеты Солнечной системы.

История тут же превратилась в международный спор. Французы считали главным автором открытия Леверье, потому что именно его опубликованные координаты привели Галле к Нептуну. Британцы напоминали, что Адамс получил близкий результат независимо и, вероятно, раньше. Сам англичанин признавал, что исследования Леверье были опубликованы первыми и непосредственно привели к обнаружению планеты. Сегодня в истории открытия обычно называют обоих математиков, а также Галле и д’Арре, которые превратили формулы в наблюдаемый объект.

Галилей видел Нептун за 233 года до открытия — почему он прошёл мимо?

Кто первым увидел Нептун: почему зарисовки Галилея не считаются официальным открытием планеты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая обидная часть этой истории произошла ещё до рождения её главных героев. Во время наблюдений в 1612 и 1613 годах Галилео Галилей дважды зарисовал Нептун рядом с Юпитером, но принял далёкую планету за неподвижную звезду. Это объясняется тем, что Нептун движется по небу чрезвычайно медленно, а в дни наблюдений его видимое перемещение оказалось особенно небольшим.

Телескоп Галилея не позволял рассмотреть диск планеты, поэтому голубой гигант остался обычной точкой на рисунке. Позже Нептун замечали и другие астрономы, но никто не понимал, на что смотрит. Именно поэтому открытием считают наблюдение 1846 года. Галле и д’Арре не просто увидели светящуюся точку, а установили, что перед ними новая планета, положение которой заранее вывели из законов физики.

Действительно ли расчёты попали точно в цель?

Со временем выяснилось, что красивая история была не настолько безупречной. Орбиты, рассчитанные Леверье и Адамсом, заметно отличались от настоящей орбиты Нептуна. В 1846 году реальная и предсказанная планеты случайно находились достаточно близко друг к другу. Если бы наблюдения начались несколькими годами раньше или позже, поиски в указанной области могли закончиться ничем. Но это не только везение. Учёные работали с неполными данными, не видели искомого объекта и всё же сумели доказать его существование, сузить огромную область неба до крошечного участка и направить туда телескоп.

Что учёные узнали о Нептуне после его открытия

Планета Нептун: что «Вояджер-2» обнаружил во время единственного близкого пролёта в 1989 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

Через 17 дней после обнаружения планеты английский астроном Уильям Ласселл открыл её крупнейший спутник Тритон. Но по-настоящему близко человечество увидело Нептун лишь 25 августа 1989 года, когда рядом с ним прошёл «Вояджер-2». До сих пор это единственный земной аппарат, посетивший далёкий ледяной гигант.

Зонд передал тысячи снимков, обнаружил новые спутники, подтвердил существование тёмных колец и показал Большое тёмное пятно — гигантский шторм в атмосфере планеты. Сам Нептун оказался холодным миром с одними из самых быстрых ветров в Солнечной системе. Один оборот вокруг Солнца занимает у него около 165 земных лет, поэтому первый полный «нептунианский год» со дня открытия завершился только в 2011 году.

В 2026-м исполняется 180 лет с момента, когда человечество научилось видеть планеты ещё до того, как посмотрит на них. Как вам кажется, что поражает сильнее: точность расчётов XIX века или то, что после пролёта «Вояджера-2» мы больше не отправляли к Нептуну ни одного аппарата? Ранее Life.ru рассказывал, как «Вояджер-2» добрался до Урана и Нептуна и почему до сих пор отвечает Земле. А история Плутона, которого спустя 76 лет лишили статуса девятой планеты, показывает, что даже после открытия судьба далёкого мира в наших учебниках может резко измениться.

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Авторы Анна Московко