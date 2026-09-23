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Регион
Опубликовано 23 сентября, 13:18

В Якутии за сезон «Чистой Арктики» собрали рекордные 555 тонн отходов

Обложка © «Чистая Арктика»

Обложка © «Чистая Арктика»

Более 555 тонн металлолома и других отходов собрали в арктических районах Якутии за сезон федерального проекта «Чистая Арктика». Это рекордный результат для региона, сообщили организаторы проекта.

За сезон добровольцы очистили 15,5 гектара земли, а в уборках приняли участие 630 человек. Работы охватили семь районов региона — от Оленька и Тикси до Черского.

Шестой сезон проекта в республике стартовал в селе Оленёк. Там около 30 местных жителей очистили два гектара территории и собрали более 30 тонн металлолома, древесных отходов, пластика, стекла и бытового мусора.

Одним из лидеров стал посёлок Депутатский Усть-Янского района. Местные жители собрали свыше 198 тонн металлолома и около 6,8 тонны бытовых отходов. Уборки также прошли в Сайылыке, Хайыре, Чокурдахе, Саскылахе, Верхоянске, Эсе-Хайе, Батагае, Тикси и Черском.

«Арктика — это хрупкий мир, который требует к себе бережного отношения. Мы видим, как год от года проект «Чистая Арктика» объединяет всё больше людей — от школьников до крупных предприятий», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

За пять предыдущих сезонов участники проекта собрали в Якутии около 2 тыс. тонн отходов и очистили более 48 гектаров территории. Значительную часть мусора составляет металлолом, оставшийся в арктических районах ещё с советского периода.

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Ранее Life.ru рассказывал, как волонтёры «Чистой Арктики» подготовили к вывозу около двух тысяч ржавых бочек с мыса Челюскин. Участники экспедиции также отобрали десятки проб воды, почвы и биологических материалов для дальнейших исследований. Учёные за время экспедиции отобрали более 70 проб почвы, воды, лишайников и других биологических материалов.

Больше новостей о защите природы, климате и состоянии окружающей среды — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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