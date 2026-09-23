Чем пахнет мамонт и будет ли он пастись в Якутии к 2070 году: Учёный – о возрождении гиганта из плейстоцена

Мамонты на материке вымерли около 10 000 лет назад, но это не значит, что древние гиганты потеряны для нас навсегда. Не исключено, что этих животных в будущем будут разводить, как коров. За фантастическими сценариями стоит вполне серьёзная наука. О том, как выглядит только что извлечённый из мерзлоты мамонт, чем он пахнет, смогут ли туристы через несколько десятилетий увидеть живых гигантов в Якутии, в преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее» Life.ru рассказал научный руководитель проекта Всемирного центра мамонта, доктор биологических наук, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберт Протопопов.

Чем пахнет мамонт и кто пробовал его мясо?

— Каков на ощупь и запах мамонт, когда его только извлекают изо льда? И правдива ли байка о том, что палеонтологи иногда пробуют размороженное мясо мамонта на вкус?

— Мамонт пролежал в земле десятки тысяч лет, и у него действительно специфический «мамонтовый» запах. Такой запах разлагаемого мяса с оттенком тысячелетий. Когда в Арктике находишься на мамонтовом местонахождении, там стоит запах разлагающейся органики.

А наш коллега Семён Егорович Григорьев из Музея мамонта в 2014 году действительно попробовал на камеру сырое мясо мамонта на острове Малый Ляховский во время раскопок. В фильме «Генезис 2.0» показали этот эпизод.

А так иногда мясо мамонта имеет довольно свежий вид, как будто заморозили совсем недавно. Таким когда-то было мясо мамонта Юки, которого мы препарировали в 2011 году. Из него, кстати, получили самый хороший биологический материал в истории. Получили РНК — единственную РНК мамонта в истории.

Мамонт Юки. Фото © ТАСС/Юрий Смитюк

Мамонты против таяния вечной мерзлоты

— Учёные говорят, что мамонты нужны нам не ради развлечения, а для спасения от климатической катастрофы. Как именно стада мамонтов могут предотвратить таяние вечной мерзлоты в Якутии и выброс метана?

— Первым эту гипотезу выдвинул известный учёный Сергей Зимов. Мол, мамонты вытаптывают снег, это позволяет более глубоко промерзать мерзлоте зимой. Как и любая гипотеза, она нуждается в экспериментальном подтверждении. Такие эксперименты необходимо проводить с учёными-мерзлотоведами.

Что может проснуться вместе с древними животными

— Вместе с клетками мамонтов из оттаивающей мерзлоты выходят наружу микроорганизмы, спящие десятки тысяч лет. Чего вы больше опасаетесь в ваших исследованиях — разбудить древний неизвестный «зомби-вирус» или столкнуться с неожиданными генетическими мутациями при сборке древней ДНК?

— Вопрос выхода из мерзлоты спящих опасных микроорганизмов и вирусов вместе с мамонтами довольно-таки актуален, и работы в этом направлении ведутся. Хотя и совсем недостаточно. Нужен постоянный мониторинг находок и тающих древних ледовых линз.

Есть ряд научных статей, где описаны древние микробы и вирусы. Часть из них патогенны и за десятки тысяч лет прекрасно сохранили жизнеспособность и патогенность — пока только по отношению к животным. В этом направлении работы необходимо усиливать.

По генетическим мутациям — вопрос протокола безопасности работы с новыми генами, чтобы они не вырвались на свободу. Это актуально для любых генно-инженерных работ.

Увидим ли мы живого мамонта в 2070 году?

— Если проект Всемирного центра мамонта полностью реализуется, как будет выглядеть природа Севера, например, в 2070 году? Сможем ли мы приехать в Якутию и сфотографировать пасущихся мамонтов в дикой природе?

— Реализация проекта Всемирного центра мамонта даст дополнительный и мощный импульс в изучении древних животных, а также работах по их возрождению. Пока такие работы активно идут только в США. Потенциал России пока не используется, хотя материалы из нашей мерзлоты наилучшие в мире.

Центральным объектом Всемирного центра мамонта станет криохранилище мамонтовой фауны, в котором в условиях, близких к природным, будут храниться все мёрзлые находки из плейстоцена. Благодаря такому подходу удастся выявить максимальное количество специфических генов мамонтов, чтобы возродить не просто волосатого слона, а настоящего мамонта с полным геномом.

А смогут ли туристы в 2070 году увидеть живых мамонтов? Так надо Всемирный центр мамонта строить сейчас, также и профинансировать эти работы.

Мамонт для частного подворья и 300 кг травы в день

— Сможет ли через 30–40 лет фермер из Сибири или богатый частник из Подмосковья купить себе мамонтёнка для личного подворья? Сколько тонн сена такому «питомцу» потребуется на зиму?

— Успехи в генной инженерии и биотехнологиях дают надежду, что в будущем и мамонтов можно будет купить.

А так мамонты потребляли в сутки до 300 кг травы. Учитывая то, что зимой мамонты будут на свободном выпасе, их содержание будет дешевле, чем коров.

Биодизайнерские питомцы уже не фантастика

— Какими будут новые виды фауны через 100–200 лет? Создаст ли человек «супер-скот», устойчивый к любым болезням и жаре, или нас ждут биодизайнерские домашние питомцы с уникальными свойствами?

— Развитие генной инженерии делает появление причудливых живых организмов уже не далёкой фантастикой, а довольно-таки прогнозируемым видом деятельности. И, достигая цели по возрождению мамонта, попутно можно будет решить и другие задачи по выведению биодизайнерских домашних питомцев. Это будет легче, чем возродить мамонта.

III Международный симпозиум «Создавая будущее» пройдёт 12-13 ноября в Национальном центре «Россия».

Ранее Life.ru рассказывал, каким может быть созданный в США «мамонтёнок» и почему он не будет точной копией древнего животного. Американская Colossal Biosciences рассчитывает получить животное с набором ключевых признаков шерстистого мамонта.