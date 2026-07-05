Генетик рассказал, как будет выглядеть клон мамонтёнка, который создадут в США

Американская компания Colossal Biosciences заявляет о намерении получить первого живого «мамонтёнка» в 2028 году. Генетик Константин Крутовский пояснил, что речь не о точной копии мамонта. По словам специалиста, геном мамонта уже удалось реконструировать с высокой точностью. Это изменило фокус исследований: вместо «расшифровки» ученые перешли к практическому редактированию генома.

«Черновые неполные сборки геномных последовательностей ДНК публиковались учёными ещё в 2008 и 2015 годах. Однако важнейший прорыв произошел в июле 2024 года, когда международная группа учёных впервые реконструировала почти полную нуклеотидную последовательность хромосом мамонта с большой точностью», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Крутовский отмечает, что клонировать мамонта «в чистом виде» невозможно из‑за фрагментации древней ДНК. Вместо этого планируется создать гибрид азиатского слона и мамонта с признаками, характерными для арктического животного.

Утверждается, что такой гибрид должен нести 65–85 ключевых «арктических» генов, связанных с морозостойкостью, шерстью и подкожным жиром. В России, как сказано, площадкой для подобных работ может стать всемирный центр мамонта. Его строительство планируется на 2027 год в рамках проекта десятилетия науки и технологий. Цель проекта — связать науку, образование, культуру и туризм для развития Арктики.

Ранее Life.ru писал, что спелеологи нашли в пещере на Урале странный камень, оказавшийся зубом мамонта. Вынести из пещер находку было непростым делом. С зубом пришлось протискиваться в расщелинах, проползать в туннелях и даже нырять.