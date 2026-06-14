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14 июня, 15:34

Камень «с волнами» из пещеры на Урале оказался зубом древнего гиганта

Спелеологи нашли в пещере на Урале странный камень, оказавшийся зубом мамонта

Обложка © VK / Олег Чегодаев

Обложка © VK / Олег Чегодаев

Уральские горы подарили неожиданный артефакт группе спелеологов. В одной из пещер вблизи Уфы участники экспедиции нашли странный камень с необычными волнообразными отметками. Оказалось, что это зуб мамонта. О случившемся рассказал один из исследователей Олег Чегодаев в VK.

Зуб мамонта нашли на Урале. Видео © VK / Олег Чегодаев

«А ещё мы нашли зуб мамонта. История необычная. Я давно мечтал о зубе, и не один подобный экспонат в музеях не пропускал, слюни пускал. И тут вот он в руках у нашего проводника Петра Григорьева, говорит, странный камень… да какой нахрен камень!» — поделился спелеолог.

Он признался, что вынести из пещер находку было непростым делом. С зубом пришлось протискиваться в расщелинах, проползать в туннелях и даже нырять. Но все усилия были не напрасны. Артефакт хотят передать в дар музею в Уфе.

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Ранее экспедиция Евразийского музея кочевых цивилизаций и специалистов по охране объектов культурного наследия Башкирии завершила исследование Ишмухаметовского кургана в Баймакском районе, где был обнаружен древний всаднический комплекс. Исследования проводились в рамках подготовки научной концепции будущего Музея кочевых цивилизаций.

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Татьяна Миссуми
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