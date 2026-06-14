Немецкие археологи нашли скрытую в песке САУ StuG III 1940-х годов

Сотрудники военно-морской авиабазы Нордхольц в Нижней Саксонии случайно наткнулись на редкую находку. Они обнаружили самоходную артиллерийскую установку StuG III времён Второй мировой войны. Машина сохранилась практически полностью. Газета Bild сообщает, что техника весит 29 тонн. Специалисты оценивают срок её пребывания в песке примерно в 80 лет.

Несмотря на долгий срок хранения, агрегат находится в хорошем состоянии. Детали ходовой части выглядят почти как новые. На корпусе также остались фрагменты оригинальной камуфляжной окраски.

Археологи считают, что после войны союзники закопали эту САУ вместе с другим военным металлоломом. Сейчас бронемашина находится под надёжной охраной на территории базы. В ближайшее время её отправят в Немецкий танковый музей в Мюнстере. Там специалисты проведут реставрацию. После восстановления технику планируют включить в экспозицию Военно-исторического музея Бундесвера в Дрездене.

Ранее Институт национальной памяти Польши начал первые раскопки на территории Львовской области на Украине. Археологи работают на месте бывшего села Гута Пеняцкая. Специалисты предполагают, что там скрыты массовые захоронения этнических поляков. Эти люди погибли в феврале 1944 года от рук украинских нацистов.