Институт памяти Польши ищет останки сотен жертв украинских националистов

На территории Львовской области Украины стартовали первые раскопки на месте бывшего села Гута Пеняцкая. Там, предположительно, находятся массовые захоронения этнических поляков, уничтоженных в феврале 1944 года боевиками Украинской повстанческой армии (УПА)*. Работы проводит Институт национальной памяти Польши при участии украинских коллег.

«Мы ищем здесь как минимум две ямы для массовых захоронений. Мы предварительно определили их местоположение на основе показаний очевидцев, фотографий и топографии местности», — сообщил агентству Томаш Тшаска из отдела поиска и идентификации Института национальной памяти.

Раскопки ведутся в районе ныне исчезнувших часовни и церкви. Бульдозер снимает верхний слой грунта, а археологи вручную осматривают каждый квадратный метр. По словам Тшаски, общее число погибших может достигать от 800 до тысячи человек. Официальная статистика насчитывает чуть более 600 убитых, однако учёным известно, что в Гуте Пеняцкой нашли смерть не только местные жители, но и люди, спасшиеся от расправ в других близлежащих сёлах.

Польская сторона неоднократно заявляла, что полное исследование захоронений и достойное погребение жертв — вопрос исторической справедливости. Украинские власти оказывают содействие в проведении работ, однако признание этих событий геноцидом польского народа до сих пор остаётся предметом споров между официальными Киевом и Варшавой. Раскопки продлятся несколько недель.

Ранее Украина выдала Польше два новых разрешения на эксгумацию и перезахоронение останков жертв Волынской резни. Работы пройдут в Волынской области. Польское ведомство уточнило, что 4 июня получило подтверждение от Министерства культуры Украины на проведение эксгумационных работ в населённых пунктах Островки и Воля-Островецкая (нынешний Ковельский район Волынской области). По данным польской стороны, в конце апреля специалисты провели предварительное обследование местности и обнаружили две братские и одну одиночную могилы.

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