Польша получила новые разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни

Украина выдала Польше два новых разрешения на эксгумацию и перезахоронение останков жертв Волынской резни. Работы пройдут в Волынской области, сообщили в Институте национальной памяти Польши.

Польское ведомство уточнило, что 4 июня получило подтверждение от Министерства культуры Украины на проведение эксгумационных работ в населённых пунктах Островки и Воля-Островецкая, которые находятся в нынешнем Ковельском районе Волынской области.

По данным польской стороны, в конце апреля специалисты провели предварительное обследование местности и обнаружили две братские и одну одиночную могилы. По предварительным оценкам, там могут находиться останки около 350 человек.

В институте напомнили, что 30 августа 1943 года населённые пункты Островки и Воля-Островецкая подверглись нападению подразделения УПА*. В результате погибли более 1,1 тысячи поляков, включая сотни детей.

Польша и Украина продолжают согласовывать поисковые и эксгумационные работы на территориях обеих стран. Ранее польские специалисты проводили исследования в Тернопольской и Ровенской областях, а украинская сторона занималась поиском захоронений участников УПА* на территории Польши.

Волынская резня остаётся одной из самых болезненных тем в отношениях Варшавы и Киева. Польский парламент в 2016 году признал эти события геноцидом польского населения, а в 2025 году 11 июля получил статус государственного дня памяти.

Ранее сообщалось, что Варшава может занять более жёсткую позицию по отношению к Киеву на фоне исторических разногласий. Портал The European Conservative писал, что после снятия венгерских возражений именно Польша способна стать главным препятствием для дальнейшего продвижения Украины в Евросоюз. Авторы публикации связывали возможное обострение отношений с продолжающимися спорами вокруг оценки деятельности украинских националистических организаций времён Второй мировой войны. Особое внимание в Польше уделяют вопросам памяти жертв Волынской резни и эксгумации захоронений.

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