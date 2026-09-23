Солнце снова оживает: Ожидаются вспышки предпоследнего класса мощности

На Солнце 23 и 24 сентября могут произойти вспышки класса M — второго по мощности уровня в принятой классификации. Такой прогноз дали специалисты Института прикладной геофизики.

«Вспышечная солнечная активность [23 и 24 сентября] в основном низкая, возможны вспышки класса М», — сообщили учёные.

Прогноз появился вскоре после необычно продолжительного затишья на звезде. 19 сентября завершился шестидневный период без заметных вспышек — самый длительный с 2021 года. После паузы солнечная активность вновь начала расти.

Всего подобные события делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. При переходе к каждому следующему классу интенсивность рентгеновского излучения увеличивается примерно в десять раз. M уступает по мощности только максимальному уровню X.

Ранее Life.ru сообщал, что после продолжительного затишья на Солнце за несколько часов произошли сразу три вспышки класса C. При этом событий категорий M и X тогда зафиксировано не было.