Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле 24 сентября

Вторая магнитная буря этой осени ожидается на Земле в четверг, 24 сентября. Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Наиболее значимыми событиями ближайших дней кроме наступающего осеннего равноденствия, о котором мы ещё напишем, станет, по-видимому, вторая магнитная буря осени, которая ожидается 24 сентября, то есть уже в этот четверг», — говорится в сообщении учёных.

Корональными дырами называют области в солнечной короне, откуда в космос с повышенной скоростью выходит плазма. Когда поток быстрого солнечного ветра достигает Земли, он способен вызвать возмущение магнитного поля планеты. Прогнозы геомагнитной активности могут меняться даже за несколько дней до события. Ещё в конце августа расчёты на 24 сентября показывали лишь повышенную активность с Kp около 3,3 — ниже уровня магнитной бури G1.

Ранее Life.ru рассказывал, какие магнитные бури прогнозировались на сентябрь 2026 года и в какие дни ожидалась повышенная геомагнитная активность. Тогда расчёты Лаборатории солнечной астрономии не показывали полноценной бури 24 сентября, а Kp-индекс на эту дату оценивался примерно в 3,3. Специалисты подчёркивали, что дальние прогнозы регулярно пересчитываются после новых вспышек, выбросов плазмы и появления корональных дыр.