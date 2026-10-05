Магнитные бури 5–7 октября: Kp подскочит почти до критической отметки. В какие часы станет тяжелее всего? Оглавление Что происходит на Солнце 5 октября 2026 года Прогноз магнитных бурь 5, 6, 7 октября 2026 года Солнце снова подало голос, а магнитное поле Земли закачалось у опасной черты. Прогноз магнитных бурь на 5–7 октября от ИКИ РАН приготовил резкий поворот. Когда ждать пика и какой день принесёт облегчение? Магнитные бури 5–7 октября 2026: Вспышка на Солнце класса и официальный прогноз ИКИ РАН с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новая неделя начинается так, будто космическая погода решила наверстать упущенное. Ещё недавно Солнце выглядело почти потухшим, но теперь магнитосфера снова теряет устойчивость, а прогноз магнитных бурь заставляет особенно внимательно смотреть на утренние часы. Опасность подбирается к Земле без громких взрывов. Индекс геомагнитной активности делает резкий рывок, при этом на самом Солнце после суток полной тишины появилась новая вспышка. Чего нам ждать и как скоро случится новая магнитная буря? Смотрим графики ИКИ РАН вместе с Life.ru.

Что происходит на Солнце 5 октября 2026 года

Солнечная вспышка 5 октября 2026 года — какие будут последствия для Земли? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В конце сентября учёные ИКИ РАН предупреждали, что первая неделя октября может принести заметное оживление. Одной из причин геомагнитных возмущений стала очередная корональная дыра, поток которой должен был приблизиться к Земле в начале месяца. При этом общая активность звезды оставалась аномально низкой: за весь сентябрь произошла лишь одна магнитная буря минимального уровня.

Четвёртого октября на Солнце не зарегистрировали ни одной вспышки класса C и выше. Однако утром 5 октября затишье прервалось: в 08:37 по московскому времени началась обычная вспышка C1.0, а её максимум пришёлся на 09:13. Это слабое событие, которое само по себе не указывает на приближение сильного геомагнитного удара.

Прогноз магнитных бурь 5, 6, 7 октября 2026 года

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 5–7 октября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря сегодня, 5 октября 2026 года? Самый напряжённый отрезок всего трёхдневного прогноза приходится на утро понедельника. Около 06:00 по московскому времени индекс Kp поднялся до 5,5 баллов, что считается магнитной бурей уровня G1. Примерно к 09:00 показатель снизился до 4,3 балла, а к полудню будет уже Kp 3,7. Во второй половине дня давление на магнитосферу должно заметно ослабнуть. В 15:00 ожидается Kp около 2,7, вечером он останется в пределах 2,3–3 баллов. Вероятность магнитной бури сегодня составляет 41%. Ещё 35% приходится на возбуждённое состояние магнитосферы, а спокойному сценарию отводится 24%. Поэтому магнитная буря сегодня возможна, но пока не является основным вариантом развития событий.

Будет ли магнитная буря в Москве 6 октября 2026 года? Во вторник магнитосфера начнёт успокаиваться, однако утро снова принесёт заметные колебания. В полночь Kp составит около 2,3 балла, к 03:00 поднимется до 3,3, а примерно в 06:00 достигнет суточного максимума в 3,7 балла. После этого геомагнитная активность постепенно пойдёт на спад. Днём индекс будет находиться возле трёх баллов, а вечером опустится примерно до 2,3–2,7. Вероятности при этом следующие: спокойное магнитное поле — 39%, возбуждённое состояние — 35%, магнитная буря — 26%.

Прогноз магнитных бурь 5, 6, 7 октября 2026 года — официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 7 октября 2026 года? В среду магнитное поле Земли окончательно отступит от опасной границы. В течение суток Kp будет колебаться приблизительно от 2 до 3,5 баллов. Самый заметный подъём ожидается утром, однако даже в этот момент показатель останется в зелёной зоне. Вероятность спокойного состояния магнитосферы вырастет до 73%. Возбуждению отводится 20%, а красный сектор магнитной бури сократится всего до 7%. Среда станет самым спокойным днём из трёх. Если Солнце не произведёт новый направленный выброс плазмы, магнитное поле Земли продолжит стабилизироваться.

Что в итоге? Главный геомагнитный рывок приходится на раннее утро 5 октября. Около 06:00 Kp поднялся до 5,5 баллов, что являлось магнитной бурей уровня G1. К полудню понедельника активность начнёт ослабевать. Утром 6 октября возможна ещё одна, более слабая волна геомагнитных возмущений уровня Kp 3,7. Затем показатели пойдут вниз, 7 октября должно стать самым спокойным днём из троих. А чтобы заранее отметить для себя другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь октябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова