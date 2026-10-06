После сентябрьского затишья Солнце «проснулось»: учёные зафиксировали сильную вспышку M1.0

На Солнце произошла сильная вспышка класса M1.0. Её максимум зафиксировали 5 октября в 21:48 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последняя солнечная вспышка произошла сегодня в 21:48 — уровень M1.0 (сильная)», — говорится в сообщении лаборатории.

К утру 6 октября новых вспышек такого уровня учёные не фиксировали. При этом сентябрь для Солнца выдался сравнительно спокойным: за весь месяц произошло только три вспышки класса M. Для сравнения, в августе их было 12, а в июле — 56.

Специалисты ещё ранее ожидали, что в начале октября солнечная активность начнёт заметно расти. Однако в целом звезда пока остаётся в относительно спокойном состоянии.