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Опубликовано 6 октября, 11:29

После сентябрьского затишья Солнце «проснулось»: учёные зафиксировали сильную вспышку M1.0

На Солнце зафиксировали сильную вспышку класса M1.0

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Солнце произошла сильная вспышка класса M1.0. Её максимум зафиксировали 5 октября в 21:48 по московскому времени, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последняя солнечная вспышка произошла сегодня в 21:48 — уровень M1.0 (сильная)», — говорится в сообщении лаборатории.

К утру 6 октября новых вспышек такого уровня учёные не фиксировали. При этом сентябрь для Солнца выдался сравнительно спокойным: за весь месяц произошло только три вспышки класса M. Для сравнения, в августе их было 12, а в июле — 56.

Специалисты ещё ранее ожидали, что в начале октября солнечная активность начнёт заметно расти. Однако в целом звезда пока остаётся в относительно спокойном состоянии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 5–7 октября геомагнитная обстановка может оставаться нестабильной, а утром 6 октября ожидались заметные колебания магнитосферы.

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Марина Фещенко
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