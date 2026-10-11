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Опубликовано 11 октября, 00:42

Ударившая по Земле магнитная буря стала самой сильной за три месяца

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Магнитная буря, которая началась на Земле вечером 10 октября, стала самой сильной за последние три месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Учёные связывают возмущение с ранее зафиксированным всплеском солнечной активности.

«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Буря регистрируется примерно с 20 часов по московскому времени»,говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

Сейчас магнитный шторм достиг уровня G3, который соответствует сильной буре. Предыдущий раз возмущения сопоставимой мощности наблюдали 4 июля 2026 года.

По данным учёных, магнитная буря сопровождается интенсивными полярными сияниями. Их можно наблюдать в районах, расположенных на географической широте от 50 градусов и выше.

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Как писал Life.ru, накануне северное сияние появилось в вечернем небе над Подмосковьем. Его также заметили в Ленинградской области, Марий Эл, Татарстане, Челябинской области и других регионах России.

Больше новостей о солнечной активности, магнитных бурях и явлениях за пределами Земли — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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