Ударившая по Земле магнитная буря стала самой сильной за три месяца

Магнитная буря, которая началась на Земле вечером 10 октября, стала самой сильной за последние три месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Учёные связывают возмущение с ранее зафиксированным всплеском солнечной активности.

«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Буря регистрируется примерно с 20 часов по московскому времени», — говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

Сейчас магнитный шторм достиг уровня G3, который соответствует сильной буре. Предыдущий раз возмущения сопоставимой мощности наблюдали 4 июля 2026 года.

По данным учёных, магнитная буря сопровождается интенсивными полярными сияниями. Их можно наблюдать в районах, расположенных на географической широте от 50 градусов и выше.

Как писал Life.ru, накануне северное сияние появилось в вечернем небе над Подмосковьем. Его также заметили в Ленинградской области, Марий Эл, Татарстане, Челябинской области и других регионах России.