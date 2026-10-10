Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 22:54

Жители Подмосковья стали свидетелями северного сияния с цветными переливами

Обложка © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters

Обложка © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters

Северное сияние раскрасило вечернее небо над Подмосковьем. В течение последних часов жители разных районов столичного региона наблюдали зелёные и красные переливы и делились фотографиями необычного небесного явления.

  • Северное сияние, Казань. Фото © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
    Северное сияние, Казань. Фото © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
  • Северное сияние, Марий Эл. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
    Северное сияние, Марий Эл. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
  • Северное сияние, Ленинградской область. Фото © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
    Северное сияние, Ленинградской область. Фото © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
  • Северное сияние, Подмосковье. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
    Северное сияние, Подмосковье. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
  • Северное сияние, Подмосковье. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
    Северное сияние, Подмосковье. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
  • Северное сияние, Подмосковье. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters
    Северное сияние, Подмосковье. Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters

Северное сияние, Казань. Фото © Telegram / Охотники за сиянием СПб и мире : Aurora Hunters

1 / 6

Полярное сияние заметили в Егорьевском и Раменском округах, а также в окрестностях Лотошина. Ясное небо позволило рассмотреть цветные полосы и световые переливы. Особенно хорошо явление было видно вдали от ярких городских огней, где уличное освещение и подсветка высотных зданий не мешали наблюдениям.

Необычное свечение увидели и жители других регионов. Примерно за полчаса до появления сообщений из Подмосковья северное сияние наблюдали в Медведевском районе Марий Эл и в Козьмодемьянске на берегу Волги. Снимки также публикуют жители Ленинградской области, Татарстана, Челябинской области и других территорий.

На Земле завершилась вторая магнитная буря осени
На Земле завершилась вторая магнитная буря осени

Появление полярного связано с усилением геомагнитной активности. Как ранее писал Life.ru, в субботу вечером на Земле началась магнитная буря. Её причиной стали две солнечные вспышки предпоследнего класса мощности М, которые произошли во вторник. После вспышек Солнце выбросило в сторону Земли два крупных облака плазмы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar