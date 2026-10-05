На Земле завершилась вторая магнитная буря осени

Вторая магнитная буря этой осени завершилась утром 5 октября после всплесков до уровня G2. Геомагнитная обстановка уже вернулась в зелёную зону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Буря пришла примерно на сутки позже первоначального прогноза. Её причиной стало воздействие корональной дыры среднего размера, которое пока продолжается, однако пик интенсивности уже остался позади.

Мощность геомагнитных возмущений колебалась между уровнями G1 и G2 — от слабого до умеренного. Последний заметный всплеск учёные зафиксировали около 08:00 по московскому времени. Возобновление буревой активности сейчас считается маловероятным.

На фоне шторма в воскресенье наблюдалось интенсивное полярное сияние. С 15:00 до 19:00 мск его активность в пике достигала 8–9 баллов из десяти. Большинство наблюдений пришлось на восточные регионы страны, поскольку в европейской части России в это время ещё было светло.

Отдельные фотографии авроры всё же удалось сделать и на северо-западе. К настоящему времени активность полярных сияний снизилась до обычных 1–2 баллов из десяти. Это была лишь вторая магнитная буря с начала осени. Первая произошла 8 сентября и достигла минимального уровня G1.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе магнитных бурь на 5–7 октября. Утром 5 октября индекс Kp действительно поднялся до буревых значений, после чего активность начала спадать.