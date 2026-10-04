На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1

На Земле зафиксировали прогнозировавшуюся магнитную бурю. Уровень возмущения геомагнитного поля достиг G1, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Это минимальная ступень по пятибалльной шкале магнитных бурь. Уровень G1 означает слабое возмущение, тогда как максимальному значению G5 соответствуют экстремально сильные события.

При слабой буре возможны небольшие нарушения в работе спутников и энергосистем, однако серьёзных последствий обычно не ожидается. Также повышается вероятность появления полярных сияний в более низких широтах, чем обычно.

Геомагнитная активность возникает, когда потоки заряженных частиц от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли. Сила конкретного события зависит от параметров солнечного ветра и ориентации межпланетного магнитного поля.

Ранее Life.ru сообщал, что вероятность магнитной бури на Земле 4 октября оценивалась в 60%. Учёные связывали возможное возмущение магнитосферы с усилением солнечного ветра из корональной дыры. При этом специалисты подчёркивали, что краткосрочные прогнозы космической погоды могут уточняться по мере поступления новых данных.