Выходные под ударом Солнца: Россиян предупредили о вероятных магнитных бурях

Вероятность возникновения магнитной бури на Земле 2 и 4 октября достигает 60%. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.







На пятницу, 2 октября, вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 25%, а магнитной бури — в 60%. В воскресенье показатели будут аналогичными.

В субботу, 3 октября, ситуация ожидается несколько спокойнее. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, а магнитной бури — 26%.

При этом долгосрочные расчёты могут меняться по мере поступления новых данных. Life.ru отмечал, что в начале октября на состояние магнитосферы должно повлиять усиление солнечного ветра из корональной дыры, а прогнозы на несколько дней вперёд точнее месячных оценок.