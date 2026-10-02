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Опубликовано 2 октября, 15:45

Выходные под ударом Солнца: Россиян предупредили о вероятных магнитных бурях

Вероятность магнитной бури на Земле 2 и 4 октября достигла 60%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вероятность возникновения магнитной бури на Земле 2 и 4 октября достигает 60%. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

  • Прогноз геомагнитного индекса Kp на следующие трое суток для средних широт. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
    Прогноз геомагнитного индекса Kp на следующие трое суток для средних широт. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
  • Расчётная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений на следующие трое суток. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
    Расчётная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений на следующие трое суток. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
  • Прогноз максимального значения суточного геомагнитного индекса Kp на следующий месяц. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
    Прогноз максимального значения суточного геомагнитного индекса Kp на следующий месяц. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Прогноз геомагнитного индекса Kp на следующие трое суток для средних широт. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

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На пятницу, 2 октября, вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 25%, а магнитной бури — в 60%. В воскресенье показатели будут аналогичными.

В субботу, 3 октября, ситуация ожидается несколько спокойнее. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, а магнитной бури — 26%.

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При этом долгосрочные расчёты могут меняться по мере поступления новых данных. Life.ru отмечал, что в начале октября на состояние магнитосферы должно повлиять усиление солнечного ветра из корональной дыры, а прогнозы на несколько дней вперёд точнее месячных оценок.

Больше новостей о Солнце, космической погоде и исследованиях Вселенной — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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