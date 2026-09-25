Осенняя хандра добралась и до космоса: Солнце впало в «депрессию» и не видит выхода

Солнце уже несколько недель демонстрирует необычно низкую активность, а признаков скорого выхода из этого состояния специалисты пока не наблюдают. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнце находится в «депрессии» уже несколько недель. Фото © Telegram /Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

За первые 25 дней сентября зарегистрировали лишь одну магнитную бурю. В августе подобные события наблюдались на протяжении четырёх дней, а в марте — семи. Таким образом, первый месяц осени пока заметно спокойнее предыдущих периодов.

«Солнце находится в депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из неё не видно», — отмечается в сообщении.

Главной причиной специалисты называют спад вспышечной активности звезды. При этом однозначного объяснения происходящему у специалистов пока нет.

Похожее состояние было зафиксировано в начале сентября. Собственная активность Солнца, и геомагнитная обстановка держались на предельно низких значениях. Специалисты отмечали, что даже если бы из этой искры могло разгореться пламя, увидеть этот костёр всё равно не получилось бы.