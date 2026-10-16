Любимый абьюзер из классики: Рочестер из «Джейн Эйр» оказался милым мерзавцем, а мы его оправдывали

В юности Рочестеру многое прощаешь за один убедительный аргумент: он полюбил Джейн. Неприметную, небогатую, никому особенно не нужную. Разглядел её среди светских красавиц, оценил ум и захотел жениться. А при перечитывании восхищения им становится всё меньше. 16 октября роману Шарлотты Бронте исполняется 179 лет. Life.ru разбирает, почему при взрослом прочтении за обаянием Рочестера так отчётливо видна подлость и абьюз.

У него деньги, дом и власть. У неё — необходимость

Любовь к работодателю: почему Джейн Эйр приходится выдерживать выходки Рочестера в стенах Торнфилда? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

Рочестер — хозяин Торнфилда. Джейн — гувернантка, которая живёт в его доме и получает от него жалованье. Уже поэтому его игры с её чувствами обходятся ей дороже. Переживать приходится там же, где она работает, и рядом с человеком, от которого зависит её заработок.

Он может устраивать приёмы, ухаживать за другой женщиной, создавать неопределённость. Джейн приходится продолжать выполнять свои обязанности посреди этого спектакля. У неё нет роскоши просто закрыть за собой дверь и на время исчезнуть из его жизни. Особенно неприятно, что Рочестер прекрасно знает её положение и пользуется этим. Перед ним девушка, которая привыкла обходиться без поддержки. Тем бережнее следовало бы обращаться с её доверием. Он же использует своё преимущество, чтобы вести любовную игру по собственным правилам.

Он специально делает ей больно, чтобы она сильнее его любила

Ревность по расчёту: зачем Рочестер ухаживает за Бланш Ингрэм и заставляет Джейн Эйр так переживать? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

Рочестер ухаживает за Бланш Ингрэм и даёт Джейн основания ожидать их свадьбы. Позже он сам объясняет: по его плану ревность должна была усилить любовь Эйр. Вдумайтесь: мужчина замечает чувства девушки и сознательно заставляет её страдать, чтобы получить больше любви. Её боль для него — полезный результат удачно проведённой операции.

Бланш тоже оказывается реквизитом спектакля. Ей отведена роль женщины, с помощью которой можно задеть другую. Когда Джейн спрашивает о её чувствах, Рочестер отмахивается, ссылаясь на гордость и корысть предполагаемой невесты. Очень удобное оправдание: сначала использовать человека, потом объявить, что он всё равно не заслуживает сочувствия. Две женщины переживают последствия, а он доволен своей изобретательностью. Отличная партия, если вы мечтаете стать участницей чужого эксперимента.

Большая любовь вообще часто получает слишком щедрую скидку на ревность, эгоизм и борьбу за власть. Особенно когда её участники становятся легендой. В истории Скотта и Зельды Фицджеральд за красивым образом знаменитой пары тоже скрывались тяжёлые противоречия. Life.ru вместе с психологом разбирал, почему их брак оказался драматичнее «Великого Гэтсби».

Он переодевается гадалкой, чтобы залезть ей в душу

Рочестер в костюме гадалки: зачем герой «Джейн Эйр» обманом расспрашивает девушку о тайных чувствах? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

Есть эпизод, который особенно трудно воспринимать как милую шалость: Рочестер изображает гадалку и под чужой личностью расспрашивает Джейн о её чувствах. В разговоре снова возникает его предполагаемый брак с Бланш. После разоблачения Джейн прямо указывает, что он поступил нечестно.

Представьте такую историю вне готического особняка. Мужчина притворяется другим человеком, чтобы вы рассказали то, чего не собирались рассказывать ему самому. Он получает доступ к вашей уязвимости, пока вы не знаете, с кем разговариваете. Рочестеру мало наблюдать за ревностью Джейн. Ему нужны ещё и сведения из первых рук. Открыться самому, выдержать возможный отказ, честно спросить — слишком хлопотно. Гораздо удобнее устроить маскарад и оставить риск откровенности девушке. После такого маскарада романтика прошлых столетий уже не выглядит особенно привлекательной. Впрочем, удивлять избранников тогда умели и другими сомнительными способами. О странных обычаях читайте в подборке любовных традиций прошлого, от которых становится не по себе.

Он доводит ложь до свадебного алтаря

Свадьба с женатым мужчиной: почему Джейн Эйр узнаёт о Берте Мейсон на своей торжественной церемонии? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

Рочестер уже женат. Его жена Берта Мейсон находится в Торнфилде, в закрытых комнатах под присмотром Грейс Пул. При этом он готовится жениться на Джейн. Правда вскрывается во время церемонии благодаря чужому вмешательству. Для этого обмана ему хватает выдержки, времени на ухаживания, признания и подготовку свадьбы. Но не хватает только порядочности — сообщить невесте, что её будущий муж уже состоит в браке. Джейн приходит к алтарю с одним представлением о своей жизни, а выходит с совершенно другим. Решающее обстоятельство мужчина придержал при себе, потому что с правдой его желанный сценарий мог не состояться.

Он добивается её согласия, скрывая то, что могло повлиять на её решение. Существование Берты особенно страшно в этой картине. Пока Рочестер строит новую любовную историю, первая жена остаётся за запертой дверью. Её болезнь объясняет необходимость ухода и мер безопасности. Но существование больной жены никак не оправдывает обман следующей женщины. У Рочестера прежний брак буквально прячется за запертой дверью. В современных отношениях чужое прошлое обычно вмешивается менее театрально через сравнения, постоянные разговоры о бывшей и требования расплачиваться за её поступки. Life.ru разбирал пять признаков того, что партнёр до сих пор не отпустил прежние отношения.

Угрозы насилия за непослушание

Угроза вместо уважения: как Рочестер реагирует на отказ Джейн Эйр после разоблачения тайного обмана? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

После сорванной свадьбы Джейн отказывается принять условия Рочестера. В ответ он прямо угрожает применить силу, если она не послушается. Джейн же приходится успокаивать его и разжимать пальцы стиснутой руки. Вот до чего доходит их великая любовь: обманутая девушка должна ещё и справляться с яростью обманщика. У Рочестера хватало самообладания скрывать жену. При столкновении с чужим отказом выдержка внезапно заканчивается. А Джейн вынуждена подбирать слова, чтобы мужчина, причинивший ей боль, не стал опаснее. За такую сцену никакая глубина чувств не заслуживает скидки.

Виноват он, но извиняться должна Джейн

Давление через жалость: почему Рочестер заставляет Джейн Эйр оправдываться за решение уйти от героя? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

Рочестер спрашивает, любит ли она его, упрекает за отказ и говорит о несчастье, которое ждёт его после её ухода. Его обман постепенно уступает место обсуждению её предполагаемой жестокости. Он сделал больно ей, а утешать должна она. Так разговор о его поступке превращается в испытание её любви. Чтобы доказать чувства, Джейн предлагается поступиться убеждениями и остаться на его условиях. Рочестер пытается сделать её ответственной за последствия собственной лжи.

Это очень подлый ход: использовать сострадание человека, которого ты только что предал. За Рочестера так и хочется придумать оправдание, но способность объяснить чужую жестокость ещё не обязывает её терпеть. Именно привычку всё понимать и прощать психолог называет одной из ловушек в отношениях с холодным партнёром. Подробнее — в разборе трёх привычек, которые удерживают рядом с эмоционально недоступными людьми.

Счастливый финал не выдаёт ему справку о порядочности

Счастливый финал «Джейн Эйр»: почему возвращение героини не оправдывает жестокие поступки Рочестера? Фото © «Джейн Эйр», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага, сценаристы Мойра Буффини, Шарлотта Бронте

В финале Джейн возвращается к Рочестеру, уже имея собственные средства и родственников. Берта погибла во время пожара, а Рочестер получил тяжёлые травмы и рассказывает о раскаянии. Джейн описывает последующий брак как счастливый. Но читательнице вовсе не обязательно вслед за этим оправдывать всё, что было раньше. Позднее счастье не превращает сознательный обман в заботу, а угрозу — в красивое проявление страсти.

Травмы Рочестера тоже не служат свидетельством нравственного исправления. Обсуждать можно его раскаяние и перемену отношений. Считать, что страдание автоматически делает человека порядочным, было бы слишком щедрым подарком герою. Джейн выбирает вернуться. Это её право. А у нас остаётся право помнить, от кого и почему ей прежде пришлось уйти.

Можно восхищаться романом Бронте и испытывать к его герою вполне обоснованное отвращение. Рочестер привык считать собственное желание достаточной причиной, чтобы играть чужими чувствами, скрывать правду и требовать уступок. Джейн приходится буквально вырывать свою жизнь из сценария, который он для неё приготовил. А вы бы посоветовали подруге выйти за мужчину, который проделал с ней всё то же самое? Или в истории Рочестера нас до сих пор слишком многое ослепляет? После Рочестера особенно хочется почитать о людях, для которых верность и ответственность хоть что-то значат. В нумерологии такие качества связывают с определёнными датами рождения. Life.ru рассказывал, кому приписывают способность строить крепкие отношения и хранить одну любовь всю жизнь.