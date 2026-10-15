Психика под ударом: Масштабный опрос выявил признаки ПТСР почти у трети жителей Украины

Почти у каждого третьего опрошенного жителя Украины обнаружили признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) или его комплексной формы (КПТСР). Согласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале психотравматологии издательства Taylor & Francis, диагностическим критериям соответствовали 31,2% респондентов.

Из общего числа участников признаки обычного ПТСР выявили у 25,2%, ещё 6% соответствовали дополнительным диагностическим критериям более сложной формы заболевания. Выводы основаны на телефонном опросе 2504 человек, проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Выборка учитывала возраст, пол, образование, семейное положение, регион проживания, язык и национальность респондентов.

Наибольшая вероятность развития таких нарушений наблюдалась среди женщин, пожилых граждан и людей с низким уровнем образования. В группу повышенного риска также вошли бывшие военнослужащие и вынужденные переселенцы. Существенную роль играло количество пережитых травматических событий и стрессовых факторов, связанных с боевыми действиями.

Отдельное внимание специалисты уделили одиночеству, которое оказалось единственным фактором, специфически связанным именно с комплексным ПТСР. Соавтор работы, клинический психолог Эмма Фейзер-Ирвин обратила внимание на значительно большую распространённость обычной формы расстройства. По её оценке, такая разница может указывать на особенности психологической адаптации в условиях продолжающейся и непредсказуемой угрозы, которые не всегда укладываются в модели, разработанные для постконфликтного периода.

В международную научную группу вошли представители университетов США, Великобритании и Германии, а также специалисты Киевской школы экономики и благотворительной организации Combat Stress. Проект был инициирован исследовательской сетью KonKoop под руководством профессора Гвендолин Сассе при финансовой поддержке Федерального министерства исследований, технологий и космоса Германии.

Ранее сообщалось, что у украинских военных начали фиксировать «дронофобию». По информации Le Monde, у некоторых украинских бойцов постоянный страх перед беспилотниками вызывает симптомы, напоминающие посттравматическое стрессовое расстройство. Руководитель психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергей Андрейченко пояснял, что подобное состояние связано с ощущением беспомощности и может требовать психологической поддержки даже при отсутствии физических ранений.