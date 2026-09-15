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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 15 сентября, 01:13

Военные ВСУ с ПТСР начали нападать на врачей и винить их в неоказании помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Некоторые украинские военнослужащие с посттравматическим стрессовым расстройством стали проявлять агрессию к медикам, которых считают виновными в недостаточной помощи. Один из таких случаев произошёл в военном госпитале Запорожья, утверждает источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В помещение госпиталя ворвался бывший пациент в состоянии наркотического опьянения, угрожал персоналу ножом и взял в заложницы медсестру. На место прибыла полиция и военная служба правопорядка (ВСП) и обезвредила нарушителя. Однако на следующий же день нарушитель снова вернулся с угрозами в адрес работников госпиталя», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства связал подобные случаи с последствиями ранений и ПТСР у части военнослужащих. Он утверждает, что некоторые из них возлагают ответственность за своё состояние на медицинский персонал.

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Напомним, ранее в военном госпитале Запорожья бывший пациент с ножом напал на сотрудников и захватил медсестру. Полиция и Военная служба правопорядка обезвредили мужчину и освободили заложницу. На следующий день он снова пришёл в медучреждение и угрожал персоналу. После первого задержания нарушителя отпустили, когда он вышел из состояния наркотического опьянения.

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Антон Голыбин
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