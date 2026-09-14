Военнослужащие ВСУ начали нападать на медицинских работников, обвиняя их в ненадлежащей помощи, утверждает источник ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, агрессию в адрес персонала проявляют некоторые раненые бойцы, столкнувшиеся с посттравматическим стрессовым расстройством. Один из инцидентов произошёл в военном госпитале Запорожья.

Бывший пациент в состоянии наркотического опьянения ворвался в здание с ножом, угрожал сотрудникам и взял в заложницы медсестру. На место прибыли украинские полицейские и представители Военной службы правопорядка. Мужчину обезвредили, а заложницу освободили.

Однако уже на следующий день нарушитель снова появился в госпитале и стал угрожать работникам. После задержания его отпустили, когда он протрезвел.

Ранее Life.ru сообщал о нехватке военных врачей в рядах ВСУ. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский предлагал призывать гражданских специалистов для усиления медицинского обеспечения подразделений на фронте.