«Дронофобия» добралась до ВСУ: Украинских бойцов изматывает постоянный страх БПЛА
Le Monde: У украинских военных начали фиксировать «дронофобию»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У части украинских военных начали фиксировать устойчивый страх перед беспилотниками, который неофициально назвали «дронофобией». Состояние сопровождается симптомами, близкими к посттравматическому стрессовому расстройству, пишет Le Monde.
«Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности. Физических ранений у таких пациентов не было, но им требовалась психологическая поддержка», — рассказал руководитель психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергей Андрейченко.
Одним из первых пациентов, на примере которого врачи стали описывать это состояние, оказался сержант Александр Душаков. Военный объяснял, что обычный страх на передовой бывает резким и позволяет мобилизоваться, тогда как постоянное ожидание появления дрона действует иначе — постепенно изматывает.
Особенно тяжело, по его словам, переносится невозможность понять, кому принадлежит находящийся в воздухе аппарат и последует ли за его появлением удар. Постоянный гул и взрывы со временем лишь усиливают напряжение.
Ранее Life.ru писал, что корреспондент немецкого Welt назвал российские беспилотники «настоящим кошмаром» и серьёзным психологическим фактором для украинских военных на передовой. По его словам, постоянное ожидание атаки создаёт дополнительное напряжение, а некоторые удары происходят настолько быстро, что бойцы не успевают отреагировать. Также Life.ru рассказывал о сообщениях о ПТСР у части военнослужащих ВСУ и проблемах с их психологической реабилитацией.
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