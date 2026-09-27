«Дронофобия» добралась до ВСУ: Украинских бойцов изматывает постоянный страх БПЛА

У части украинских военных начали фиксировать устойчивый страх перед беспилотниками, который неофициально назвали «дронофобией». Состояние сопровождается симптомами, близкими к посттравматическому стрессовому расстройству, пишет Le Monde.

«Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности. Физических ранений у таких пациентов не было, но им требовалась психологическая поддержка», — рассказал руководитель психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергей Андрейченко.

Одним из первых пациентов, на примере которого врачи стали описывать это состояние, оказался сержант Александр Душаков. Военный объяснял, что обычный страх на передовой бывает резким и позволяет мобилизоваться, тогда как постоянное ожидание появления дрона действует иначе — постепенно изматывает.

Особенно тяжело, по его словам, переносится невозможность понять, кому принадлежит находящийся в воздухе аппарат и последует ли за его появлением удар. Постоянный гул и взрывы со временем лишь усиливают напряжение.