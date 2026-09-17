Более 30 дронов ВСУ атаковали российский танк 7 часов подряд — экипаж сбивал их в 6 «стволов»

Экипаж российского танка вместе с группой прикрытия за один день сбил более 30 FPV-дронов и два беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал командир танка 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» сержант Юрий Погребняк.

По его словам, машина больше месяца работала с одной позиции и была тщательно замаскирована под высокими деревьями. Однако около 10 утра противник обнаружил танк, после чего беспилотники начали атаковать позицию каждые 15 минут. В итоге наши парни начали сбивать их в 5-6 «стволов» – автоматов

«Одну сбиваем, вторую сбиваем, они пошли уже двойками, тройками. Там такое творилось, каждые 15 минут — воздушный «накат», — рассказал Погребняк.

Танкисты и бойцы прикрытия, по словам командира, вели огонь по беспилотникам одновременно из пяти-шести автоматов. К ним также присоединились трое российских пехотинцев, проходивших неподалёку: они попросили боеприпасы и помогали отражать атаки до вечера.

Нескольким дронам всё же удалось попасть в танк. Погребняк рассказал, что машина дважды загоралась, однако экипаж смог потушить огонь. Около 17 часов, воспользовавшись примерно 20-минутным перерывом между атаками, механик-водитель вывел повреждённый танк к заранее подготовленному капониру.

Ранее Life.ru рассказывал о российском танке Т-80БВ, который выдержал около 30 атак FPV-дронов ВСУ. По словам экипажа, машина после многочисленных попаданий сохранила ход и смогла самостоятельно добраться до ремонтной зоны. Снизить последствия атак помогла дополнительная противодроновая защита типа «ёж», установленная на бронетехнике. Такие конструкции создают физическое препятствие для ударных беспилотников и повышают шансы экипажа и машины пережить серию атак.