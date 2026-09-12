Сгорел снаружи, но остался в строю: Подбитый Т-90М сделал 10 выстрелов после атаки дрона ВСУ

Экипаж Т-90М «Прорыв» после атаки беспилотника продолжил выполнять боевую задачу: из повреждённой машины сделали 10 выстрелов, а затем танк своим ходом покинул поле боя. Об этом рассказал командир танкового взвода Денис Дмитриев на видео Минобороны РФ.

По словам военнослужащего, на Т-90М 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии сбросил боеприпас дрон «Баба-яга». Машина загорелась, снаружи серьёзно пострадали башня и её левый борт, однако внутри танк остался цел.

«Прилетела «Баба-яга», сделала сброс на танк. Он загорелся. Сгорел весь снаружи, левый борт башни — всё сгорело, а внутри целый остался. А мы знали, что у нас этот танк цел внутри, и из него ещё можно стрелять. Я это объяснил [экипажу], ребята сели в танк, 10 снарядов им завезли, они 10 выстрелов с этого сгоревшего танка сделали», — сказал боец.

Позже этот же танк использовали при расчистке маршрута для продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на добропольском направлении. За успешное выполнение задачи весь экипаж получил ордена Мужества.

Ранее Life.ru рассказывал о модернизации танка Т-90М «Прорыв» с учётом опыта СВО. В «Ростехе» отмечали, что специалисты продолжают усиливать защиту машины и повышать её живучесть, опираясь на обратную связь от военнослужащих.