В России дорабатывают танк Т-90М «Прорыв» с учётом опыта СВО

Специалисты продолжают модернизацию танка Т-90М «Прорыв» с учётом обратной связи от военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Т-90 — танк известный. Он стал более мощный, более защищённый. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», — заявили в корпораци.

Отдельно подчёркивается, что машина становится более защищённой и продолжает совершенствоваться с учётом новых задач, поступающих с передовой. В «Ростехе» отметили, что знания и опыт бойцов, использующих технику на поле боя, помогают не только улучшать существующие образцы, но и создавать новые разработки.

Также сообщается, что продолжаются работы по усилению защиты танка, включая как пассивные, так и активные системы. Основной акцент делается на повышении живучести техники и безопасности экипажа.

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