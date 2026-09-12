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Опубликовано 12 сентября, 08:22

15 км под ударами дронов: Экипаж Т-90М прорвал оборону ВСУ и вышел к своим

Танкисты «Центра» прорвали оборону ВСУ на Добропольском направлении

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» неделю добирался до своих после 15-километрового марша под непрерывными атаками беспилотников. Все трое военнослужащих вышли к подразделениям ВС РФ, сообщили в Минобороны России.

Боевая машина 228-го гвардейского мотострелкового полка шла первой в колонне из трёх танков на добропольском направлении. Экипажу предстояло проложить путь остальным, отвлечь на себя дроны противника и обеспечить продвижение штурмовых групп.

Во время движения вражеские FPV-дроны повредили ствол орудия головного танка, а внутри машины началось сильное задымление. Несмотря на это, экипаж продолжил марш и выполнил поставленную задачу — основные силы пехоты смогли выйти на позиции для дальнейших действий, утверждают в ведомстве.

После остановки повреждённого танка военнослужащие укрылись в лесу и обнаружили там подвал, где провели ночь. Следующие два дня они не могли безопасно пересечь открытые участки местности. Продолжить путь танкисты смогли под прикрытием дождя, начавшегося на третьи сутки. Из-за ранения наводчика возвращение заняло неделю, однако весь экипаж в итоге добрался до российских подразделений и был эвакуирован.

Троих военнослужащих наградили орденами Мужества. Награды им вручил командир 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» генерал-майор Андрей Марушкин. История экипажа была опубликована в преддверии Дня танкиста, который в 2026 году отмечается 13 сентября.

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Ранее боец ВС РФ рассказал, что украинские военные стараются избегать прямого столкновения с российскими бойцами и делают ставку на использование беспилотников. ВСУ запускают большое количество дронов по тыловым районам. Только за август бойцы мобильных оперативных групп 270-го полка 42-й дивизии уничтожили 30 вражеских беспилотников.

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Татьяна Миссуми
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