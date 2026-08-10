30 дронов его не остановили: Как стальной «ёж» защищает броню и экипаж танков

Танк Т-80БВ после многочисленных попаданий FPV-дронов смог своим ходом добраться до ремонтной зоны. Экипаж утверждает, что машину атаковали около 30 беспилотников, однако она сохранила ход. Снизить последствия ударов, по словам бойцов, помогла противодроновая защита «ёж». Об этом пишет RG.ru.

Такие конструкции устанавливают в ремонтной роте 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север». Вокруг бронемашины собирают металлический каркас, а затем крепят к нему сотни пучков из стальных тросов, напоминающих иголки.

Расчёт в том, чтобы FPV-дрон столкнулся с преградой ещё до контакта с основной бронёй. Как объясняют военнослужащие, беспилотник может запутаться в тросах либо сдетонировать на некотором расстоянии от корпуса.

На одну такую систему уходит до 150 метров различных направляющих и ещё около 20–30 метров стального профиля. Обычно изготовление занимает четыре-пять дней, а при необходимости работу могут ускорить примерно до двух суток.

Есть у дополнительной защиты и недостатки. «Ёж» весит от одной до двух тонн и увеличивает габариты машины примерно на 70–90 сантиметров с каждой стороны. Из-за этого танку сложнее маневрировать в лесу и проходить по узким участкам.

Конструкцию поэтому продолжают дорабатывать с учётом замечаний экипажей. Танкисты, в частности, жаловались на ограниченный обзор и проблемы при движении среди деревьев.

В той же ремроте восстанавливают повреждённую бронетехнику, меняют двигатели и орудия. Один из ремонтников рассказал, что однажды повреждённый осколками ствол Т-80 удалось заменить за ночь.

Ранее Life.ru писал, что на испытательном полигоне заметили Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». Для российских танков сейчас используют комбинированный подход: часть машин получает такие комплексы, другие — усиленные «мангалы» и дополнительную противодроновую защиту. Ранее подобные решения уже испытывали и на модернизированных Т-72Б3А.