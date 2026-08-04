На одном из полигонов неподалёку от «Уралвагонзавода», предположительно, проходит испытания модернизированный танк Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». Видеозапись машины опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

Т-90М с комплексом «Арена-М» заметили на испытательном полигоне. Видео © Telegram / Военная хроника

Местом проведения испытаний, как утверждается, стал полигон, расположенный рядом с площадкой «Уралвагонзавода». Авторы публикации считают, что предприятие продолжает использовать смешанный подход при оснащении выпускаемой бронетехники. Согласно этой схеме, одни машины получают штатный комплекс активной защиты «Арена-М», тогда как другие комплектуются модернизированным «мангалом», а также расширенным набором динамической и противокумулятивной защиты.

Ранее сообщалось, что российские военные приступили к освоению модернизированных танков Т-72Б3А, оснащённых комплексом активной защиты «Арена-М» и средствами противодействия беспилотникам. Машина уже прошла испытания на полигонах и продемонстрировала высокую эффективность при отражении атак дронов.