Новый танк Т-72Б3А с защитой от дронов скоро начнёт громить ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие начали осваивать модернизированные танки Т-72Б3А, оснащённые комплексом активной защиты и средствами противодействия беспилотникам. Об этом сообщает газета «Известия».

Командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков рассказал журналистам, что боевую машину уже испытывали на полигонах. Танк показал высокую эффективность против дронов благодаря комплексу «Арена‑М», который способен уничтожать летящие снаряды, гранатомёты и малые беспилотники.

«Машина только поступила из Нижнего Тагила. Идут её подготовка, обкатка, обслуживание на полигоне. Небольшие доработки вместе с сотрудниками завода, если необходимо, тоже производим. В общем, тренируемся и готовим машину к будущей боевой работе», — добавил командир взвода Владимир Миронов.

В ближайшие дни техника будет направлена на фронт, где станет прикрывать мобильные огневые группы. Перемещение между укрытием и огневой позицией остаётся самым опасным этапом работы экипажа, так как машина становится потенциальной целью для вражеских БПЛА, отмечается в публикации. Комплекс активной защиты в такие моменты будет включать командир танка по сигналу разведки или специального детектора, это спасёт технику от возможного удара.