Беспилотные системы с элементами искусственного интеллекта полностью изменили характер боевых действий, оставив западные армии далеко позади. К такому выводу пришли авторы швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

В статье отмечается, что пока НАТО тратит миллиарды на подготовку к классическим войнам, на фронте наступила новая эра, где привычные стратегии не работают. Танки, гаубицы и крупные группы солдат стали лёгкой мишенью для беспилотников — они слишком большие, медленные и уязвимые.

Огромные инвестиции альянса в тяжёлую технику рискуют оказаться напрасными, считают авторы. Командир батальона беспилотных систем ВСУ Виталий Герсак признался, что если бы в начале 2022 года бронемашины и танки ещё внушали страх, то сейчас их уничтожение — это «настоящий джекпот».

Ситуация дошла до того, что даже птицы вьют гнёзда из оптоволоконных кабелей, которые оставляют после себя дроны. Новая «зона поражения» превращается в пространство, где роботы сражаются с человеком, а любое появление на открытой местности становится смертельным риском. Авторы резюмируют: НАТО столкнулось с вызовами, к которым оказалось совершенно не готово.