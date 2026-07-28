Экипаж танка Т-80БВМ сорвал попытку контратаки ВСУ на Добропольском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ сорвал контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бой прошёл на Добропольском направлении в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны РФ. Воздушная разведка обнаружила передвижение украинских военнослужащих возле передовых позиций. Они собирались в блиндажах, расположенных в лесополосе.

Операторы разведывательных беспилотников передали координаты экипажу танка 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Танкисты открыли огонь с закрытой позиции и применили 125-мм осколочно-фугасные снаряды. Разведывательные дроны корректировали каждый выстрел.

«Последующий мониторинг подтвердил уничтожение живой силы ВСУ вместе с блиндажами», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что экипажи бригады поддерживают штурмовые подразделения группировки «Центр» на Добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по военным объектам в 146 районах. Целями стали логистические центры, цеха по выпуску дальнобойных беспилотников и места их хранения. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и расчёты ударных БПЛА. Российские силы также атаковали топливно-энергетическую и транспортную инфраструктуру, которую использовали ВСУ. Под удары попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.