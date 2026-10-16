Три приятных момента: Россиянам подсказали упражнение для постоянного счастья

Умение чувствовать себя счастливым можно развивать, считает психолог и психотерапевт Ольга Аванесян. Для этого она предложила практику «День счастья», которая помогает обращать внимание на приятные моменты повседневной жизни.

Начать специалист рекомендовала с выбора одного дня на ближайшей неделе. Заранее нужно запланировать от трёх до пяти небольших действий, которые приносят удовольствие именно вам. Важно выбирать их по собственному желанию, а не ради выполнения очередного пункта в списке дел.

В течение дня следует замечать свои чувства и мысли, а также вспоминать, за что вы благодарны. Вечером нужно записать три момента, когда было спокойно, радостно или тепло на душе, объяснила специалист в беседе с «Радио 1».

Ранее психолог посоветовал искать приятные детали в настоящем, чтобы меньше зацикливаться на прошлом. Для этого он предложил ежедневно выходить на прогулку и фотографировать хотя бы одну вещь, которая порадовала.