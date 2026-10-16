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Опубликовано 16 октября, 10:48

Три приятных момента: Россиянам подсказали упражнение для постоянного счастья

Психолог Аванесян: Умение замечать счастливые моменты можно развивать

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Умение чувствовать себя счастливым можно развивать, считает психолог и психотерапевт Ольга Аванесян. Для этого она предложила практику «День счастья», которая помогает обращать внимание на приятные моменты повседневной жизни.

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Начать специалист рекомендовала с выбора одного дня на ближайшей неделе. Заранее нужно запланировать от трёх до пяти небольших действий, которые приносят удовольствие именно вам. Важно выбирать их по собственному желанию, а не ради выполнения очередного пункта в списке дел.

В течение дня следует замечать свои чувства и мысли, а также вспоминать, за что вы благодарны. Вечером нужно записать три момента, когда было спокойно, радостно или тепло на душе, объяснила специалист в беседе с «Радио 1».

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Ранее психолог посоветовал искать приятные детали в настоящем, чтобы меньше зацикливаться на прошлом. Для этого он предложил ежедневно выходить на прогулку и фотографировать хотя бы одну вещь, которая порадовала.

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Борис Эльфанд
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