Трава всегда была зелёной: Психолог рассказал, как навсегда отпустить прошлое

Постоянное возвращение к прошлым ошибкам способно истощать психику и мешать человеку получать удовольствие от жизни. Чтобы выбраться из ловушки воспоминаний, необходимо перестать винить себя за прежние решения и научиться находить радость в настоящем. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал психолог Михаил Хорс.

По словам специалиста, сама по себе ностальгия совершенно естественна. Приятные воспоминания иногда вызывают светлую грусть, но не представляют опасности. Проблемы начинаются, когда человек мысленно проживает одни и те же события, бесконечно представляя, как мог бы изменить их исход.

Особенно разрушительны сожаления о собственных поступках. Люди нередко оценивают давние решения с позиции сегодняшнего опыта, забывая, что тогда располагали другими знаниями и возможностями. Подобные размышления превращаются в бесплодные попытки переписать уже случившееся.

Психолог советует признать, что на поведение влияют не только обстоятельства, но и внутренние барьеры. Страх, недостаток информации или сильная усталость могли помешать принять правильное решение. Постоянные упрёки лишь расходуют эмоциональные ресурсы, необходимые для полноценной жизни.

Другой причиной болезненной привязанности к минувшему становится идеализация былых времён. Когда воспоминания кажутся единственным источником счастья, окружающая действительность постепенно теряет привлекательность.

«Тут важно тренировать себя видеть в сегодняшнем дне что-то интересное или позитивное», — подчеркнул Хорс.

Для развития такого навыка эксперт предложил несложное упражнение. Каждый день нужно выходить на прогулку и фотографировать хотя бы одну приятную деталь: цветущее растение, забавную собаку или красивое небо. Уже через несколько недель человек может обнаружить, что поводов для радости вокруг гораздо больше, чем казалось.

Ранее Life.ru рассказывал о ловушке идеализированного прошлого. Память часто сохраняет наиболее приятные эпизоды, вытесняя бытовые трудности. Из-за этого сегодняшний день проигрывает сравнению с приукрашенными воспоминаниями.