Психолог объяснила, почему щедрость на первом свидании не делает мужчину идеальным партнёром

Оплаченный мужчиной дорогой ужин на первом свидании вовсе не гарантирует, что в дальнейшем он окажется хорошим партнёром. Об этом РИАМО рассказала профессор психологии Стояна Нацева, призвав не оценивать человека исключительно по его готовности тратить деньги.

«Конечно, один счёт в ресторане не способен ответить на все эти вопросы. Мужчина может оплатить очень дорогой ужин и при этом совершенно не уметь создавать эмоциональную безопасность в отношениях. А мужчина, который предложил разделить счёт, вовсе не обязательно жаден или не заинтересован в женщине», — пояснила специалист.

По словам психолога, ожидание, что кавалер возьмёт расходы на себя, тоже не стоит автоматически связывать с корыстью. Для некоторых женщин такой поступок служит проявлением внимания и инициативы со стороны мужчины. При этом предложение оплатить ужин пополам ещё не означает отсутствия симпатии.

Гораздо больше о перспективах отношений может рассказать поведение человека в целом. Нацева советует обращать внимание на взаимность, уважение и готовность обоих вкладываться в общение. Немаловажно и то, не пытается ли кто-то из партнёров использовать собственные усилия как инструмент контроля.

Особенно сложной ситуация становится, когда мужчина и женщина придерживаются разных взглядов на романтические отношения. Каждый может молча рассчитывать, что его представления о правильном поведении очевидны другому. Именно такие несовпадения ожиданий, по мнению эксперта, способны проявиться даже во время обычного расчёта с официантом.

«Счёт в ресторане — не тест на любовь и не окончательный показатель ценности человека. Это всего лишь небольшая бытовая ситуация, в которой иногда становятся заметны гораздо более серьёзные различия в представлениях о том, какими должны быть отношения», — заключила Нацева.

Ранее Life.ru рассказывал, что 77% россиян хотят, чтобы фото в дейтинг-профиле совпадали с реальностью, и каждый четвёртый готов уйти с первого свидания при сильной разнице. Треть ждёт максимального сходства, 45% допускают небольшие отличия, 15% считают нормой заметное несовпадение. Уйти готовы 27% женщин и 26% мужчин, 29% продолжат общение, 25% не придадут значения при приятном собеседнике, а 9% обратят всё в шутку.