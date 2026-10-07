Стрим исподтишка ведёт на нары: Юрист назвала риски тайных онлайн-свиданий

Тайная трансляция онлайн-свиданий без согласия собеседницы может обернуться для стримера уголовным делом и сроком до шести лет. Об этом «Москве 24» рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Поводом для комментария стала история стримера из Тюмени. Мужчина знакомился с девушками в Сети, приглашал их в видеочат и во время флирта уговаривал раздеться до белья. При этом собеседницы не знали, что за происходящим наблюдают подписчики, которые отправляли автору трансляции донаты.

По словам Ярмуш, такие действия могут подпадать под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Если будет доказано, что стример действовал из корыстных побуждений, ему может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

Кроме того, каждая из пострадавших вправе потребовать удаления материалов и компенсации морального вреда. Отдельные последствия возможны, если экспертиза признает опубликованные записи порнографическими. В таком случае, по её словам, речь может идти о статье 242 УК РФ и лишении свободы на срок от двух до шести лет из-за распространения материалов через интернет.

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