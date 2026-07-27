Украинский прокурор снимал порно для OnlyFans прямо в служебном кабинете

Украинский прокурор из Хмельницкой области превратил служебный кабинет в порностудию, а затем безнаказанно сменил место работы. О скандале рассказал телеграм-канал «Хмельницький LIVE».

Украинский прокурор из Хмельницкой области превратил кабинет в порностудию. Фото © Telegram /Хмельницький LIVE

Антон Вендель снимал откровенные ролики прямо на рабочем месте и выкладывал их в OnlyFans. Кроме того, он отправлял эти записи сотрудницам городского районного суда, сопровождая их непристойными сообщениями. Некоторых служительниц Фемиды прокурор пытался привлечь к участию в съёмках.

Когда коллеги узнали о характере творчества Венделя, они попытались достучаться до высшего руководства и направили жалобу генеральному прокурору Украины. Однако документ спустили обратно в областную прокуратуру. Непосредственный начальник провёл проверку и не нашёл в действиях подчинённого абсолютно никаких нарушений. Лишь после того как история получила огласку, фигуранта сначала перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, а позже всё-таки уволили с должности.

Ранее Верховная рада Украины в 1-м чтении одобрила законопроект №15294, который предусматривает декриминализацию добровольного создания и распространения материалов для взрослых. За документ проголосовал 231 народный депутат. Инициатива предполагает, что съёмка, хранение и распространение подобного контента между совершеннолетними лицами по обоюдному согласию перестанут считаться уголовным преступлением.