Порноактёр с OnlyFans попал в ВСУ после высылки из Польши и оказался в плену

Российские военные взяли в плен 28-летнего порноактёра OnlyFans Ивана Тузова. При допросе мужчина путался в показаниях, признался, что давно сидит на наркотиках, а в ряды ВСУ попал из Польши. О пленном рассказали бойцы РФ в канале «Северный ветер».

«В плен к нашим военнослужащим впервые попал порноактёр... Из-за постоянного употребления наркотиков он путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории», — рассказали российские солдаты.

Тузов родился в Донецке, его отец — хирург, а мать вела свой блог, чем зарабатывала на жизнь. Мужчина последнее время проживал в Польше и якобы намеревался заняться гостиничным бизнесом. Но он подсел на наркотики. В поисках лёгкого заработка стал сниматься в порно. Однажды Тузов избил свою девушку, оказался в польской тюрьме, а затем был депортирован обратно на Украину.

Попав в плен к российским военным, украинец рассказал, что не хотел воевать, а якобы долго скрывался от мобилизации благодаря «голубому лобби»*. Военнопленный принимал участие в боях уже под наркотиками. В таком состоянии он и попался нашим солдатам.

Ранее сообщалось, что отец украинского военнослужащего Дмитрия Семеры, попавшего в плен, передал российским бойцам координаты нескольких объектов ВСУ. Александр Семера вышел на связь с ВС РФ и попросил пощадить сына. В обмен на это он через телефон невестки начал сливать данные о военных объектах. Часть информации оказалась полезной, и несколько цехов ВСУ были поражены.

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