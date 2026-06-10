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10 июня, 14:07

Отец пленного боевика ВСУ присылал российским военным координаты цехов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marykor

Отец украинского военнослужащего Дмитрия Семеры, попавшего в плен, передал российским бойцам координаты нескольких объектов ВСУ. Данную информацию передали ТАСС в российских силовых структурах.

Александр Семера вышел на связь с ВС РФ и попросил пощадить сына. В обмен на это он через телефон невестки начал сливать данные о военных объектах. Часть информации оказалась полезной, и несколько цехов ВСУ были поражены. За сведения Дмитрию позволяли регулярно общаться с родителями и женой.

Российские бойцы спасли сдавшихся в плен украинских солдат под огнём дронов ВСУ
Российские бойцы спасли сдавшихся в плен украинских солдат под огнём дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинские дроны выследили и уничтожили группу иностранных наёмников, которые незадолго до этого сдались в плен российским военным. Беспилотники ВСУ долго пасли район, где бойцы сложили оружие. Российским силам удалось вывести группу из-под наблюдения, но противник всё же засёк их и нанёс серию ударов. Иностранцы получили смертельные ранения. Несмотря на то, что им сразу оказали медпомощь и попытались укрыть, спасти никого не удалось.

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Юлия Сафиулина
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