Отец пленного боевика ВСУ присылал российским военным координаты цехов

Александр Семера вышел на связь с ВС РФ и попросил пощадить сына. В обмен на это он через телефон невестки начал сливать данные о военных объектах. Часть информации оказалась полезной, и несколько цехов ВСУ были поражены. За сведения Дмитрию позволяли регулярно общаться с родителями и женой.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинские дроны выследили и уничтожили группу иностранных наёмников, которые незадолго до этого сдались в плен российским военным. Беспилотники ВСУ долго пасли район, где бойцы сложили оружие. Российским силам удалось вывести группу из-под наблюдения, но противник всё же засёк их и нанёс серию ударов. Иностранцы получили смертельные ранения. Несмотря на то, что им сразу оказали медпомощь и попытались укрыть, спасти никого не удалось.