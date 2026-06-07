Дроны ВСУ добили отряд иностранных наёмников после сдачи в плен под Запорожьем

В Запорожской области ВСУ с помощью дронов уничтожили группу иностранных наёмников, которые до этого сдались в плен российским военным. Это произошло во время эвакуации отряда.

Украинские беспилотники долгое время следили за районом, где сложили оружие наёмники. ВС РФ смогли вывести группу из-под контроля ВСУ, однако противник всё же обнаружил их и нанёс серию ударов, пережить которую иностранцы уже не смогли.

Несмотря на то, что пленным оказывали медпомощь и укрывали их, полученные ранения оказались смертельными, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что отряд иностранных наёмников, сражавшихся в рядах ВСУ, сложил оружие на Запорожском направлении. Группа попала в кольцо к югу от Запорожья и лишилась возможности безопасно выйти из зоны боевых действий.