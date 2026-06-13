Пленный Тарасенко заявил о желании многих в Сумской области присоединиться к РФ
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Многие жители Сумской области хотели бы приосединения региона к России, рассказал украинский военнопленный Леонид Тарасенко. Его взяли бойцы группировки войск «Север».
«У нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», — сказал пленный.
Боец служил в войсках территориальной обороны, куда пошёл по призыву, так как в противном случае не мог бы содержать мать с отчимом. На фронте Тарасенко, по его собственным словам, в основном копал блиндажи в Писаревке, Стецковке, Песчаном Верхнем и Песчаном Нижнем. Например, в районе одного из указанных населённых пунктов он соорудил опорный пункт на 88-90 человек.
Тарасенко также поделился тем, что в районе Недвигайлова и Коровницы ВСУ построили опорный пункт на 800 человек. К слову, самого Леонида взяли в плен, когда он сидел в окопе.
«Чего мы там сидели, кого мы ждали. Я просто, у меня не было ответа на всё», — признался военнослужащий.
Ранее Минобороны отчиталось об успехах российской армии в Константиновке ДНР. Наши бойцы зачищают Первомайский район, за сутки ВСУ потеряли до 40 человек.
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