Украина узаконила порнографию. Пока только взрослую

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №15294, который меняет подход к ответственности за создание и распространение материалов для взрослых. За документ проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предлагает декриминализировать создание, хранение и распространение такого контента между совершеннолетними людьми, если это происходит по взаимному согласию.

При этом уголовная ответственность должна сохраниться за распространение интимных материалов без согласия человека, публичную демонстрацию, а также за контент, связанный с насилием или другими запрещёнными действиями.

Отдельный блок документа касается преступлений против несовершеннолетних. Законопроект предусматривает значительное усиление наказания за сексуальную эксплуатацию детей, вовлечение несовершеннолетних в создание запрещённых материалов и распространение такого контента.

Окончательно законопроект ещё не принят. После первого чтения документ должен пройти дальнейшее рассмотрение в парламенте.

Ранее стало известно, что модели платформы OnlyFans задолжали Украине 384,7 млн гривен налогов за 2020–2022 годы. Государство требовало у своих гражданочек возместить убытки, и это при том, что в то время производство и распространение порнографического контента ещё считалось уголовным преступлением.