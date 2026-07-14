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14 июля, 12:06

Украина узаконила порнографию. Пока только взрослую

Верховная Рада поддержала законопроект о декриминализации взрослого контента

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №15294, который меняет подход к ответственности за создание и распространение материалов для взрослых. За документ проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предлагает декриминализировать создание, хранение и распространение такого контента между совершеннолетними людьми, если это происходит по взаимному согласию.

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При этом уголовная ответственность должна сохраниться за распространение интимных материалов без согласия человека, публичную демонстрацию, а также за контент, связанный с насилием или другими запрещёнными действиями.

Отдельный блок документа касается преступлений против несовершеннолетних. Законопроект предусматривает значительное усиление наказания за сексуальную эксплуатацию детей, вовлечение несовершеннолетних в создание запрещённых материалов и распространение такого контента.

Окончательно законопроект ещё не принят. После первого чтения документ должен пройти дальнейшее рассмотрение в парламенте.

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Алексей Берковиц
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