Привидение с мотором: Неизвестный дрон по ночам заглядывает в окна туристов в Батуми

Неизвестный дрон регулярно подлетает к окнам высотного комплекса Orbi в Батуми и снимает происходящее внутри номеров, утверждают российские туристы. По словам постояльцев, коптер замечали у здания уже несколько раз, преимущественно по вечерам. Об этом пишет Mash.

Неизвестный дрон регулярно подлетает к окнам высотного комплекса Orbi в Батуми. Видео © Telegram / Mash

Аппарат приближается к окнам на несколько метров, зависает напротив квартир и ведёт видеозапись. Кто управляет беспилотником и для каких целей проводится съёмка, отдыхающим неизвестно.

На жалобы администрация комплекса ответила, что коптер находится за пределами территории Orbi, поэтому сотрудники не могут вмешаться в ситуацию. При этом стоимость проживания начинается примерно от 2,5 тысячи рублей за ночь.

Ранее Life.ru рассказывал о другой неприятности россиян во время отдыха в Грузии: неизвестные исцарапали их автомобиль возле гостиницы уже в первую ночь поездки. Туристы обратились в полицию, однако камеры самого отеля в тот момент не работали.