Привидение с мотором: Неизвестный дрон по ночам заглядывает в окна туристов в Батуми
Неизвестный дрон снимает постояльцев отеля в Батуми через окна
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Неизвестный дрон регулярно подлетает к окнам высотного комплекса Orbi в Батуми и снимает происходящее внутри номеров, утверждают российские туристы. По словам постояльцев, коптер замечали у здания уже несколько раз, преимущественно по вечерам. Об этом пишет Mash.
Неизвестный дрон регулярно подлетает к окнам высотного комплекса Orbi в Батуми. Видео © Telegram / Mash
Аппарат приближается к окнам на несколько метров, зависает напротив квартир и ведёт видеозапись. Кто управляет беспилотником и для каких целей проводится съёмка, отдыхающим неизвестно.
На жалобы администрация комплекса ответила, что коптер находится за пределами территории Orbi, поэтому сотрудники не могут вмешаться в ситуацию. При этом стоимость проживания начинается примерно от 2,5 тысячи рублей за ночь.
Ранее Life.ru рассказывал о другой неприятности россиян во время отдыха в Грузии: неизвестные исцарапали их автомобиль возле гостиницы уже в первую ночь поездки. Туристы обратились в полицию, однако камеры самого отеля в тот момент не работали.
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